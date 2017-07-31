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Кемеровские спасатели освободили девочку от «кольца» из гайки

Опубликовано , 73 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemrescue.ru

Специалисты Кемеровской службы спасения освободили из «металлического плена» палец семилетней девочки, проживающей в Тисуле, которая помогала дедушке в ремонте машины.

Пока дед был занят восстановлением автомобиля, девочка решила посмотреть, как на её пальчике будет смотреться металлическая гайка, которая по форме так ей напомнила кольцо.

Новое украшение она надела легко, а снять не смогла, сообщили в пресс-службе ведомства.

Попытки родственников освободить палец оказались тщетны.

«Было принято решение везти внучку из Тисуля в травмпункт Кемерова. Медики вызвали спасателей. При помощи специального инструмента с пальца была снята металлическая гайка», — рассказали в службе спасения.

Всего за прошедшую неделю кемеровские спасатели выезжали на 129 обращений от горожан. Из них четыре – по линии УВД, три раза спасатели помогали сотрудникам скорой помощи, один раз – специалистам соцзащиты. Два раза приходили на помощь детям, один раз принимали участие в ликвидации ДТП. За неделю спасено семь человек.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91077.html

http://www.kemrescue.ru/images/stories/smi/2.jpg

Специалисты Кемеровской службы спасения освободили из «металлического плена» палец семилетней девочки, проживающей в Тисуле, которая помогала дедушке в ремонте машины.

 

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