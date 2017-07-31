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Парень на «девятке» врезался в поленницу и бросил пострадавших друзей

Опубликовано , 66 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © vedomosti-ua.com

Полицейские задержали в Прокопьевском районе злоумышленника, который скрылся с места ДТП и оставил трёх своих травмированных друзей, один из которых скончался в больнице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу, сигнал о ДТП на улице Колхозная в селе Лучшево поступил в дежурную часть местной полиции накануне около полуночи.

Водитель ВАЗ-2109 на мокрой от дождя дороге не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и врезалась в поленницу дров у забора частного дома.

«В результате трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести, а сам виновник автоаварии с места происшествия скрылся. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, где впоследствии один из мужчин скончался», — рассказали в ведомстве.

Полицейские установили владельца автомобиля, которым оказался ранее неоднократно судимый 23-летний местный житель. Оперативники уголовного розыска проверили места его возможного появления, опросили родных и знакомых и в результате задержали молодого человека.

По словам задержанного, он встретился с друзьями, чтобы отметить радостные события: накануне сам он стал владельцем автомобиля, а один из приятелей отмечал своё 18-летие. Ночью нетрезвая компания продолжила веселье, катаясь по селу на машине.

«При этом автовладелец сел за руль, не имея права управления транспортными средствами и не обладая навыками вождения. В результате совершённого ДТП именинник получил травмы, не совместимые с жизнью», — отметили в ГУ МВД.

Задержанный получил два административных протокола за вождение без прав и оставление места ДТП. Мировой судья назначил ему за это сутки административного ареста.

Решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы.

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Полицейские задержали в Прокопьевском районе злоумышленника, который скрылся с места ДТП и оставил трёх своих травмированных друзей, один из которых скончался в больнице.

 

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