Возбуждено уголовное дело в отношении автоподжигателя

Жителю южной столицы Кузбасса грозит до пяти лет колонии.

В южной столице Кузбасса правоохранители возбудили уголовное дело в отношении поджигателя авто.

Как сообщили Сибдепо в пресс-службе областного ГУ МВД, в ночь с 27 на 28 июля на улице Новобайдаевская горели Toyota Camry, Hyundai Solaris, Mercedes-Benz 200, Chevrolet Lacetti и Nissan Tiida. Первая машина была уничтожена фактически полностью, остальные обгорели частично.

Правоохранители выяснили, что причина пожара – поджог. Camry облили горючей жидкостью. Позже подозреваемый был задержан. Им оказался 43-летний мужчина, муж сожительницы потерпевшего.

Как выяснилось, злоумышленник и его жена проходят процедуру развода. Женщина не стала ждать официального расторжения брака и привела нового возлюбленного в квартиру своего – пока ещё нынешнего — мужа. Кузбассовцы постоянно ссорились.