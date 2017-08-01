Несостоявшийся отпуск: директор кемеровского турагентства обманула клиентов

Жители Кемерова обвинили директора городского туристического агентства Golden Sun в мошенничестве. Теперь они планируют добиваться справедливости через полицию.

У директора агентства Александры Четвериковой был общий чат с клиентами. В нём она сообщала о горящих турах и важную информацию. Однако на днях она пропала, удалила свой аккаунт и группу агентства в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера их директор (турагентства Golden Sun — прим. ред.) сняла все деньги и исчезла. Туристы остались без путёвок и без денег. Группу в ВК и свой профиль Александра удалила. Уже много жалоб на агентство на Flamp», — сообщил «Газете Кемерова» один из участников группы агентства в мессенджере Viber.