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Виновник пожара в семи домах стал фигурантом уголовного дела

Опубликовано , 71 просмотр
Автор текста Александра Орешина

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Фото © arnapress.kz

Теперь ему грозит до одного года колонии и возмещение ущерба потерпевшим.

Как сообщили Правоохранительному порталу Кузбасса в прокуратуре Анжеро-Судженска, дознаватель МЧС возбудил уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Его фигурантом стал 26-летний житель Анжеро-Судженска.

Как считают специалисты ведомства, именно из-за его беспечности возник массовый пожар, в результате которого сгорели семь домов в селе Лебедянка.

Инцидент произошел 8 мая: днем на улице Семенова загорелся частный дом.

Местный житель решил пожарить шашлыки, но из-за сильного порыва ветра, достигающего 26 метров в секунду, огонь из мангала сначала перекинулся на жилище, а затем и на близлежащие дома. Через 15 минут здесь горело уже семь домов.

Усилиями пяти отделений пожарной охраны удалось предотвратить распространение огня на большую площадь. Никто из людей не пострадал.

После длительного разбирательства виновник данного пожара, который несмотря на действовавший в то время в Кузбассе особый противопожарный режим и сильный ветер, решил устроить барбекю, стал фигурантом уголовного дела. Наказание ему теперь определит суд.

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Теперь ему грозит до одного года колонии и возмещение ущерба потерпевшим.

 

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