Водитель иномарки «догнал» КамАЗ с прицепом на кузбасской трассе

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Один человек пострадал в результате ДТП с участием легковой иномарки и КамАЗа с прицепом, которое произошло вчера в Кемеровском районе.
Об этом сообщается в оперативной сводке аварийности ГИБДД за 1 августа.
Авария случилась в 17:00 на 326-м километре автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».
«По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan-Bluebird Sylphy неправильно выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля КамАЗ-65115 с прицепом НЕФАЗ-8560 и совершил с ним столкновение», — говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия, по данным Госавтоинспекции, травмирован пассажир автомобиля Nissan.
Один человек пострадал в результате ДТП с участием легковой иномарки и КамАЗа с прицепом, которое произошло вчера в Кемеровском районе.