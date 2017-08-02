Праздновавший День ВДВ новокузнечанин упал с балкона шестого этажа

Инцидент произошёл ночью на улице Зорге в Новокузнецке: мужчина хотел подтянуться, но что-то пошло не так.

Около 4:00 жильцы дома №22 услышали мужской крик. Сначала неизвестный скандировал «За ВДВ!», однако вскоре всё сменилось на «Помогите!». Горожане увидели внизу на земле лежащего человека. К месту происшествия прибыла бригада скорой помощи и полиция.

Правоохранительному порталу Кузбасса удалось выяснить подробности данного инцидента. Оказалось, что жилец одной из квартир на шестом этаже всю ночь отмечал День ВДВ.

Под утро он вышел на балкон и начал скандировать главный лозунг праздника. Однако позже ему это наскучило, и он решил проверить свои силу и сноровку.

Новокузнечанин перелез через балкон и повис на руках. Он пытался подтянуться, но в результате сорвался и упал.

По данным портала, 30-летнего пострадавшего доставили в больницу. Известно, что он жив и серьёзно не пострадал.

В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранители.