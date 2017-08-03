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В Новокузнецке пенсионерка дала отпор телефонному мошеннику

Опубликовано , 55 просмотров
Автор текста Александра Орешина

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Фото © miasskiy.ru

В дежурную часть отдела полиции «Новоильинский» УМВД России по г. Новокузнецку обратилась 59-летняя горожанка. Заявительница рассказала, что ее пытался обмануть телефонный мошенник.

Пенсионерке поступило смс, что банком одобрена заявка на списание средств в размере 9 850 рублей. К тексту прилагался номер телефона для консультации. Поскольку новокузнечанка никакой заявки не подавала, она решила разобраться в ситуации и набрала указанный номер. Ответивший ей мужчина представился сотрудником службы безопасности банка, рассказал, что мошенниками была предпринята попытка хищения денег с ее телефона. Затем он предложил пройти к банкомату и выполнить ряд команд, чтобы заблокировать карту и тем самым уберечь свои средства.

Вместо этого пенсионерка пошла в банк, где ей разъяснили, что телефонный собеседник и был тем самым мошенником, который пытался похитить ее деньги.

Сейчас сотрудники полиции проводят по данному факту доследственную проверку. Уже установлено, что все номера телефона, с которых звонил неизвестный, зарегистрированы в Челябинской области.

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В дежурную часть отдела полиции «Новоильинский» УМВД России по г. Новокузнецку обратилась 59-летняя горожанка. Заявительница рассказала, что ее пытался обмануть телефонный мошенник

 

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