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В Кемеровской области будут судить банду похитителей банкоматов

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Главное управление МВД России по Кемеровской области

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Фото © vbelgorode.com

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении шести жителей города Кемерово. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении в общей сложности 17 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» (14 эпизодов), ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж» (2 эпизода) и ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Как установили полицейские, участники ОПГ чаще всего вырывали банкоматы при помощи тросов и автомобиля, после чего распиливали их и похищали деньги. Общая сумма ущерба составила около десяти миллионов рублей.

Для передвижения и вывоза банкоматов использовались большие внедорожные автомобили и микроавтобус. С собой злоумышленники возили большой объем снаряжения, предназначенного как для механического повреждения банкоматов и терминалов на месте их установки, так и для транспортировки и дальнейшего разрушения.

В ходе следствия также установлена причастность двоих обвиняемых к двум преступлениям, совершенным в октябре 2013 года. Один из них в ходе конфликта на остановке общественного транспорта избил мужчину, причинив ему различные телесные повреждения, которые в совокупности квалифицируются как средний вред здоровью. После того, как потерпевший упал, вместе с другим подельником злоумышленник снял с избитого верхнюю одежду с находившимся внутри мобильным телефоном.

Оба организатора ОПГ активно сотрудничали со следствием. Прокурор заключил с ними досудебные соглашения. Преступники уже приговорены судом к 5 годам 6 месяцам и 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет. Также потерпевшими сторонами заявлены шесть исков о возмещении причиненного ущерба. На имущество обвиняемых наложен арест.

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Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении шести жителей города Кемерово

 

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