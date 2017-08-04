Новокузнечанин собирался устроить пикник с шашлыками за счёт магазина

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Полицейские задержали в Новокузнецке магазинного грабителя, похитившего несколько упаковок с полуфабрикатом для шашлыка.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, о происшествии заявила продавец супермаркета в Новоильинском районе. По её словам, сумма ущерба от действий одного из покупателей составила 1,2 тыс. рублей.
В торговый зал вошёл посетитель. В мясном отделе он наполнил корзину упаковками с шашлыком и поставил её к выходу, а затем на кассе рассчитался за бутылку воды и, взяв корзину с продуктами, выбежал из магазина.
«Продавец пыталась догнать грабителя, однако тот успел скрыться, бросив во время погони похищенное. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность налётчика и спустя трое суток после совершения ограбления задержали его», — рассказали в ведомстве.
Злоумышленник дал признательные показания, пояснив, что отмечал день военно-морского флота и решил завершить празднование пикником. Однако денег на шашлык у него не было, поэтому он совершил ограбление.
Задержанный стал фигурантом уголовного дела о покушении на грабёж. Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают за это до четырёх лет лишения свободы.
Полицейские задержали в Новокузнецке магазинного грабителя, похитившего несколько упаковок с полуфабрикатом для шашлыка.