Новокузнечанин собирался устроить пикник с шашлыками за счёт магазина

Полицейские задержали в Новокузнецке магазинного грабителя, похитившего несколько упаковок с полуфабрикатом для шашлыка.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, о происшествии заявила продавец супермаркета в Новоильинском районе. По её словам, сумма ущерба от действий одного из покупателей составила 1,2 тыс. рублей.

В торговый зал вошёл посетитель. В мясном отделе он наполнил корзину упаковками с шашлыком и поставил её к выходу, а затем на кассе рассчитался за бутылку воды и, взяв корзину с продуктами, выбежал из магазина.

«Продавец пыталась догнать грабителя, однако тот успел скрыться, бросив во время погони похищенное. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность налётчика и спустя трое суток после совершения ограбления задержали его», — рассказали в ведомстве.

Злоумышленник дал признательные показания, пояснив, что отмечал день военно-морского флота и решил завершить празднование пикником. Однако денег на шашлык у него не было, поэтому он совершил ограбление.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела о покушении на грабёж. Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают за это до четырёх лет лишения свободы.