Очередную шаурмичную в Кемерове закрыли из-за нарушений

Приставы по особо важным исполнительным производствам приостановили деятельность павильона «Шаурма» на две недели из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку организации общественного питания в павильоне, где торговали шаурмой. В результате оказалось, что руководители павильона нарушали санитарно-эпидемиологические правила, в том числе при приготовлении пищи и хранении продуктов.

Проверяющие обнаружили много нарушений, включая отсутствие водопровода и канализации, привозную воду неизвестного происхождения и отсутствие технической документации.

«Дело об административном правонарушении было передано для рассмотрения в Рудничный районный суд Кемерова, который признал хозяина торговой точки виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения») и постановил приостановить деятельность павильона на 14 суток», — пояснили в УФССП.

В день поступления исполнительного листа, сотрудники управления приехали в шаурмичную. Помещение пункта общественного питания было опечатано, присутствовавший владелец павильона не препятствовал действиям судебных приставов, отметили в ведомстве.