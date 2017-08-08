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Разыскиваемый полицией наркоторговец «спалился», вернувшись за зарплатой

Опубликовано , 89 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © media.nazaccent.ru

В Берёзовском задержали наркоторговца, который числился в федеральном розыске, полгода скрывался от правоохранителей, но вернулся за зарплатой на прежнюю работу.

В местный ОМВД обратился представитель угольного разреза, куда пришёл увольняться один из сотрудников, который полгода не ходил на работу, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Когда машинист пропал, руководство разреза обращалось в правоохранительные органы, чтобы заявить работника как пропавшего без вести, однако полицейские объяснили отсутствие мужчины тем, что он стал фигурантом уголовного дела и скрылся от следствия.

«Сотрудники уголовного розыска выехали по указанному адресу и в одном из офисов задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний местный житель, подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере», — сообщили в ведомстве.

Прошлой осенью полицейские задержали наркоторговца и изъяли у него несколько свёртков с синтетическими наркотиками – «солью» и «спайсом». Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако он скрылся от следствия.

«Будучи вновь задержанным, он пояснил, что шесть месяцев скрывался от правоохранительных органов в различных городах России, а затем вернулся в Берёзовский, чтобы официально уволиться с работы и получить заработную плату, которую не успел забрать полгода назад», — выяснили полицейские.

Как уточнили в ГУ МВД, в настоящее время задержанный заключен под стражу. В качестве наказания ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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В Берёзовском задержали наркоторговца, который числился в федеральном розыске, полгода скрывался от правоохранителей, но вернулся за зарплатой на прежнюю работу.

 

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