Кузбасские полицейские нашли украденную лошадь в соседнем регионе

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Полицейские Промышленновского района нашли и вернули местной жительнице похищенную у неё лошадь, стоимостью около 70 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, накануне в дежурную часть ОМВД обратилась жительница посёлка станция Падунская.
В ночное время неизвестные с территории летнего загона похитили принадлежащую ей лошадь.
«Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции установили, что к хищению животного причастны двое жителей Новосибирской области», — отметили в ведомстве.
Полицейские выехали в служебную командировку в соседний регион и задержали подозреваемых по месту жительства.
«Подельники признались, что в поисках денег они специально в ночное время приехали в Промышленновский район, чтобы похитить животное для дальнейшей перепродажи», — отметили в ГУ МВД.
В доме у одного из них и обнаружили чужую лошадь.
Подозреваемые стали фигурантами уголовного дела о краже. Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы.
Похищенную лошадь сотрудники полиции вернули законной владелице.
Полицейские Промышленновского района нашли и вернули местной жительнице похищенную у неё лошадь, стоимостью около 70 тыс. рублей.