Кузбасские полицейские нашли украденную лошадь в соседнем регионе

Полицейские Промышленновского района нашли и вернули местной жительнице похищенную у неё лошадь, стоимостью около 70 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, накануне в дежурную часть ОМВД обратилась жительница посёлка станция Падунская.

В ночное время неизвестные с территории летнего загона похитили принадлежащую ей лошадь.

«Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции установили, что к хищению животного причастны двое жителей Новосибирской области», — отметили в ведомстве.

Полицейские выехали в служебную командировку в соседний регион и задержали подозреваемых по месту жительства.

«Подельники признались, что в поисках денег они специально в ночное время приехали в Промышленновский район, чтобы похитить животное для дальнейшей перепродажи», — отметили в ГУ МВД.

В доме у одного из них и обнаружили чужую лошадь.

Подозреваемые стали фигурантами уголовного дела о краже. Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы.

Похищенную лошадь сотрудники полиции вернули законной владелице.