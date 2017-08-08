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Кузбасские полицейские нашли украденную лошадь в соседнем регионе

Опубликовано , 60 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © ГУ МВД по Кузбассу

Полицейские Промышленновского района нашли и вернули местной жительнице похищенную у неё лошадь, стоимостью около 70 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, накануне в дежурную часть ОМВД обратилась жительница посёлка станция Падунская.

В ночное время неизвестные с территории летнего загона похитили принадлежащую ей лошадь.

«Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции установили, что к хищению животного причастны двое жителей Новосибирской области», — отметили в ведомстве.

Полицейские выехали в служебную командировку в соседний регион и задержали подозреваемых по месту жительства.

«Подельники признались, что в поисках денег они специально в ночное время приехали в Промышленновский район, чтобы похитить животное для дальнейшей перепродажи», — отметили в ГУ МВД.

В доме у одного из них и обнаружили чужую лошадь.

Подозреваемые стали фигурантами уголовного дела о краже. Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы.

Похищенную лошадь сотрудники полиции вернули законной владелице.

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ГУ МВД по Кузбассу

Полицейские Промышленновского района нашли и вернули местной жительнице похищенную у неё лошадь, стоимостью около 70 тыс. рублей.

 

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