На озере в Полысаеве утонул молодой мужчина, купавшийся пьяным

Инцидент произошёл на озере недалеко от улицы Дружбы, по предварительным данным, мужчина купался в состоянии опьянения.

О гибели 26-летнего местного жителя сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Врачи скорой помощи констатировали его смерть. Точную причину гибели молодого мужчины установят эксперты.

«По предварительным данным, горожанин купался в состоянии опьянения, из-за чего его сердечно-сосудистая система не выдержала и дала сбой, в результате чего потерпевший ушёл под воду и утонул», — уточняет портал.

Сейчас в обстоятельствах гибели мужчины разбираются следователи.