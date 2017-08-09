На озере в Полысаеве утонул молодой мужчина, купавшийся пьяным

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Инцидент произошёл на озере недалеко от улицы Дружбы, по предварительным данным, мужчина купался в состоянии опьянения.
О гибели 26-летнего местного жителя сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Врачи скорой помощи констатировали его смерть. Точную причину гибели молодого мужчины установят эксперты.
«По предварительным данным, горожанин купался в состоянии опьянения, из-за чего его сердечно-сосудистая система не выдержала и дала сбой, в результате чего потерпевший ушёл под воду и утонул», — уточняет портал.
Сейчас в обстоятельствах гибели мужчины разбираются следователи.
Инцидент произошёл на озере недалеко от улицы Дружбы, по предварительным данным, мужчина купался в состоянии опьянения.