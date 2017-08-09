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На озере в Полысаеве утонул молодой мужчина, купавшийся пьяным

Опубликовано , 76 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © cdn.minval.az

Инцидент произошёл на озере недалеко от улицы Дружбы, по предварительным данным, мужчина купался в состоянии опьянения.

О гибели 26-летнего местного жителя сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Врачи скорой помощи констатировали его смерть. Точную причину гибели молодого мужчины установят эксперты.

«По предварительным данным, горожанин купался в состоянии опьянения, из-за чего его сердечно-сосудистая система не выдержала и дала сбой, в результате чего потерпевший ушёл под воду и утонул», — уточняет портал.

Сейчас в обстоятельствах гибели мужчины разбираются следователи.

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Инцидент произошёл на озере недалеко от улицы Дружбы, по предварительным данным, мужчина купался в состоянии опьянения.

 

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