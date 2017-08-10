Новокузнечанин устроил гонки по улицам, скрываясь от приставов

В Новокузнецке должник, скрываясь от судебных приставов, устроил гонки по улицам города на Mercedes-Benz, однако ему так и не удалось скрыться.

На днях сотрудники местного подразделения ФССП проводили рейд «мобильный розыск» на парковке у популярного торгового центра. С помощью специальной программы по автомобильному номеру судебные приставы определяли: есть задолженность у владельца или нет.

«При проверке одного из авто (Mercedes-Benz 2008 года выпуска) стало известно, что у собственника есть долг — более миллиона рублей. Мужчина уже около двух лет не выплачивает задолженность физическому лицу», — сообщает пресс-служба ведомства.

Когда судебные приставы направились в сторону машины, автомобилист уехал с парковки в неизвестном направлении. Сотрудники управления сообщили о случившемся в дежурную часть ГИБДД.