Новокузнечанин устроил гонки по улицам, скрываясь от приставов

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В Новокузнецке должник, скрываясь от судебных приставов, устроил гонки по улицам города на Mercedes-Benz, однако ему так и не удалось скрыться.
На днях сотрудники местного подразделения ФССП проводили рейд «мобильный розыск» на парковке у популярного торгового центра. С помощью специальной программы по автомобильному номеру судебные приставы определяли: есть задолженность у владельца или нет.
«При проверке одного из авто (Mercedes-Benz 2008 года выпуска) стало известно, что у собственника есть долг — более миллиона рублей. Мужчина уже около двух лет не выплачивает задолженность физическому лицу», — сообщает пресс-служба ведомства.
Когда судебные приставы направились в сторону машины, автомобилист уехал с парковки в неизвестном направлении. Сотрудники управления сообщили о случившемся в дежурную часть ГИБДД.
В результате уже через десять минут экипаж ДПС задержал лихача, а судебные приставы-исполнители составили акт описи-ареста.
В Новокузнецке должник, скрываясь от судебных приставов, устроил гонки по улицам города на Mercedes-Benz, однако ему так и не удалось скрыться.