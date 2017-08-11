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Бочки с белой краской выпали из грузовика на въезде в Белово

Опубликовано , 89 просмотров
Автор текста Елена Семёнова, Сибдепо

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Фото © j.sibdepo.ru

Участок проезжей части возле стелы с названием города окрасился в соответствующий цвет.

Накануне на въезде в Белово из грузовика выпали бочки с белой краской, которая затем разлилась по проезжей части.

По словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал.

Одни считают, что водитель грузовика двигался на большой скорости и не сумел войти в поворот, в результате чего груз выпал на дорогу, а другие – что водитель грузовика плохо закрыл борт кузова.

«Остаётся только догадываться, сколько литров белой краски «купил» этот горе-водитель. На месте инцидента не было ни машин ГИБДД, ни скорой. Рабочие лопатой собирали краску в ёмкости. Было это примерно в 15:15», — рассказал очевидец последствий ДТП.

Пользователи Сети в комментариях к фотографиям посмеялись над произошедшим. «Самая жирная сплошная (полоса) в Белово», — написал один из комментаторов. Другой отметил, что вышло очень символично — въезд в город стал соответствовать цвету названия населённого пункта.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91369.html

http://j.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/08/Eyr3SOSs4D8-1.jpg?x98359

Участок проезжей части возле стелы с названием города окрасился в соответствующий цвет.

 

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