Михаила Галустяна рассмешило видео аварии с БТР в Кемерове

ДТП с участием БТР на кемеровском перекрёстке продолжают обсуждать даже за пределами региона.

Видеозапись аварии опубликовал в своём аккаунте Instagram и российский шоумен Михаил Галустян.

Что скажете? Меня порвало. Violators will be punished! Maintain the rules of the road! / Нарушители будут наказаны! Соблюдайте ПДД! — написал комедийный актёр в микроблоге.