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Михаила Галустяна рассмешило видео аварии с БТР в Кемерове

Опубликовано , 87 просмотров
Автор текста Виктория Котова, Газета Кемерова

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Фото © bimru.ru

ДТП с участием БТР на кемеровском перекрёстке продолжают обсуждать даже за пределами региона.

Видеозапись аварии опубликовал в своём аккаунте Instagram и российский шоумен Михаил Галустян.

Что скажете? Меня порвало. Violators will be punished! Maintain the rules of the road! / Нарушители будут наказаны! Соблюдайте ПДД! — написал комедийный актёр в микроблоге.

Пользователи соцсети стали обсуждать аварию и выяснять, кто в ней виноват. Одни осудили водителя иномарки и посмеялись над произошедшим, другие выразили надежду, что в ДТП никто не пострадал.

Напомним, что авария с участием БТР и автомобиля Kia cee’d произошла утром 7 августа на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной. Видеозапись ДТП появилась в распоряжении редакции «Газеты Кемерова». По факту аварии полиция организовала проверку.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91389.html

https://bimru.ru/wp-content/uploads/2017/08/galustyan-710x473.jpg

ДТП с участием БТР на кемеровском перекрёстке продолжают обсуждать даже за пределами региона.

 

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