В Кузбассе бизнесмена оштрафовали за продажу просроченных хинкали

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Предприниматель признал факт правонарушения.
В магазине «Гранит», который находится в Тяжинском районе, сотрудники Роспотребнадзора провели проверку. Специалисты выяснили, что в торговом зале в холодильнике находилась мясная продукция с истекшим сроком годности – «Хинкали Великосочные».
Также под ценниками лежали полуфабрикаты, расфасованные сотрудниками магазина в отсутствии потребителя. На упаковках фаршированного перца и вареников с творогом не была указана дата изготовления продукции. Это является нарушением ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
«Вина ИП в совершении правонарушения выразилась в том, что им не были приняты своевременные и необходимые меры по соблюдению требований технических регламентов при реализации пищевых продуктов», – говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда.
Сам предприниматель, который владеет магазином, признал факт правонарушения. Его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Предприниматель признал факт правонарушения.