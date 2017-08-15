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В Кузбассе бизнесмена оштрафовали за продажу просроченных хинкали

Опубликовано , 70 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © harbour-art.ru

Предприниматель признал факт правонарушения.

В магазине «Гранит», который находится в Тяжинском районе, сотрудники Роспотребнадзора провели проверку. Специалисты выяснили, что в торговом зале в холодильнике находилась мясная продукция с истекшим сроком годности – «Хинкали Великосочные».

Также под ценниками лежали полуфабрикаты, расфасованные сотрудниками магазина в отсутствии потребителя. На упаковках фаршированного перца и вареников с творогом не была указана дата изготовления продукции. Это является нарушением ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

«Вина ИП в совершении правонарушения выразилась в том, что им не были приняты своевременные и необходимые меры по соблюдению требований технических регламентов при реализации пищевых продуктов», – говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда.

Сам предприниматель, который владеет магазином, признал факт правонарушения. Его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91456.html

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Предприниматель признал факт правонарушения.

 

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