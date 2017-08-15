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Напавшего на пенсионерку в Кемерове нашли по отпечаткам на осколках бутылки

Опубликовано , 64 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © misanec.ru

Полицейские задержали в областном центре мужчину, который напал на 67-летнюю прохожую со стеклянной бутылкой.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, инцидент произошёл в Кировском районе.

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник, догнав пенсионерку, ударил её по голове пустой стеклянной бутылкой, а после вырвал из рук сумку с деньгами и документами и скрылся. Сумма причинённого ущерба составила около 7 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

При осмотре места преступления эксперту-криминалисту удалось обнаружить на осколках бутылки отпечатки пальцев, с помощью которых полицейские установили личность подозреваемого.

Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель Берёзовского. На его розыск и задержание были ориентированы наряды полиции, задействованные в системе единой дислокации.

Накануне сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили причастность задержанного к совершению ещё двух аналогичных преступлений, совершённых ранее на территории Кировского района.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье «Разбой», за который ему грозит до десяти лет лишения свободы. На время следствия мужчина заключён под стражу.

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Полицейские задержали в областном центре мужчину, который напал на 67-летнюю прохожую со стеклянной бутылкой.

 

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