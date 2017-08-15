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Жителю Анжеро-Судженска не удалось получить кредит по поддельному паспорту

Опубликовано , 75 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © shtrafyinfo.ru

До двух лет ограничения свободы грозит жителю Анжеро-Судженска за попытку оформить кредит по чужому паспорту, в который он вклеил своё фото.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, за это ранее судимый 42-летний безработный местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество в сфере кредитования».

«В марте, находясь в Кемерове, в одном из маршрутных такси злоумышленник нашёл паспорт на имя 23-летнего местного жителя. Спустя месяц, анжеро-судженец решил воспользоваться чужим документом для получения кредита. Вклеив в паспорт свою фотографию, горожанин пришёл в микрофинансовую организацию для оформления займа в 10 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Сотрудница организации усомнилась в подлинности представленного документа, поскольку по внешнему виду возраст мужчины, обратившегося за кредитом, явно отличался от указанного в паспорте.

Девушка нажала «тревожную кнопку». Прибывшие по сигналу сотрудники охраны задержали афериста и доставили его в отдел полиции. В отношении подозреваемого дознавателем было возбуждено уголовное дело.

«Материалы направлены на рассмотрение в Анжеро-Судженский городской суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимального наказания до двух лет ограничения свободы», — уточнили в ГУ МВД.

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До двух лет ограничения свободы грозит жителю Анжеро-Судженска за попытку оформить кредит по чужому паспорту, в который он вклеил своё фото.

 

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