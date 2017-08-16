Девятилетний мальчик в Кузбассе сломал руку, упав с гироскутера

Школьник из Киселёвска после падения с гироскутера попал в больницу с переломом руки, теперь ему придётся ходить в гипсе длительное время.

Накануне вечером в Областную клиническую ортопедо-хирургическую больницу восстановительного лечения в городе Прокопьевске был доставлен девятилетний житель Киселёвска.

Врачи диагностировали у него перелом локтевой кости и перелом правого предплечья со смещением.

Оказалось, что эти травмы школьник получил в результате падения с гироскутера, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Теперь начало учебного года школьник встретит в гипсе», — отмечает издание.

По данным портала, это уже не первый случай, когда школьники ломают руки при падении с гироскутеров. Похожий случай был в июле в Прокопьевске: семилетняя девочка каталась в Зенковском парке, но не удержала равновесие, упала и сломала руку.