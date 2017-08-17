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Кемеровчанку обманули при покупке щенка через сайт объявлений

Опубликовано , 110 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © savepets.ru

Полицейские разыскивают мошенницу, которая похитила у 26-летней жительницы Кемерова 10 тысяч рублей под предлогом продажи щенка.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, потерпевшая увидела на популярном сайте объявлений сообщение о продаже щенка шпица. Созвонившись с продавцом, кемеровчанка сказала, что желает приобрести собаку.

Автор объявления сказала, что сделка состоится на условиях предоплаты.

«Потерпевшая перевела на указанный ей номер мобильного телефона 10 000 рублей, однако в назначенное время, в нарушение договорённости, мошенница не явилась на встречу и не передала ей щенка», — рассказали в ведомстве.

Получив деньги, аферистка удалила сообщение в интернете и перестала выходить на связь.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить подозреваемую. По факту мошенничества проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники кузбасской полиции призывают граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи через интернет.

Кроме того, полицейские настоятельно рекомендуют жителям региона ни под каким предлогом не сообщать неизвестным реквизиты банковских карт и любую другую персональную информацию.

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Полицейские разыскивают мошенницу, которая похитила у 26-летней жительницы Кемерова 10 тысяч рублей под предлогом продажи щенка.

 

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