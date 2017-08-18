Новокузнечанин задохнулся, забыв на плите кастрюлю с грибами

Житель Новокузнецка, уснув и забыв на плите в своей квартире кастрюлю с грибами, погиб от отравления угарным газом.

Запах гари почувствовал его сосед, который вызвал экстренные службы.

Инцидент произошёл накануне вечером в доме №31 по улице Авиаторов в Новоильинском районе.

К месту происшествия прибыли спасатели, медики и полиция.

Тревогу забил один из жильцов, который почувствовал запах гари. Выйдя на лестничную площадку, мужчина увидел, что из соседней квартиры идёт дым.

Достучаться до владельцев жилища он не смог, поэтому отключил на подъездном щитке отключил электричество в данной квартире и вызвал экстренные службы.

Как стало известно «Правоохранительному порталу Кузбасса» от источника в медицинских кругах, квартира из которой шёл дым, была вскрыта. Внутри обнаружили мужчину без признаков жизни. Источником дыма оказалась кастрюля на плите.

«Судя по всему, хозяин квартиры планировал что-то приготовить из грибов, но уснул, а в этом время вода в посуде выкипела, грибы начали пригорать, от чего и пошёл дым. По предварительным данным, смерть мужчины наступила от отравления угарным газом», — отмечает портал.

В обстоятельствах гибели новокузнечанина теперь разбираются сотрудники правоохранительных органов.