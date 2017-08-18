Газеты и интернет
Радио
13°C, пасмурно
Войти на сайт

Новокузнечанин задохнулся, забыв на плите кастрюлю с грибами

Опубликовано , 95 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © charliealpha.ch

Житель Новокузнецка, уснув и забыв на плите в своей квартире кастрюлю с грибами, погиб от отравления угарным газом.

Запах гари почувствовал его сосед, который вызвал экстренные службы.

Инцидент произошёл накануне вечером в доме №31 по улице Авиаторов в Новоильинском районе.

К месту происшествия прибыли спасатели, медики и полиция.

Тревогу забил один из жильцов, который почувствовал запах гари. Выйдя на лестничную площадку, мужчина увидел, что из соседней квартиры идёт дым.

Достучаться до владельцев жилища он не смог, поэтому отключил на подъездном щитке отключил электричество в данной квартире и вызвал экстренные службы.

Как стало известно «Правоохранительному порталу Кузбасса» от источника в медицинских кругах, квартира из которой шёл дым, была вскрыта. Внутри обнаружили мужчину без признаков жизни. Источником дыма оказалась кастрюля на плите.

«Судя по всему, хозяин квартиры планировал что-то приготовить из грибов, но уснул, а в этом время вода в посуде выкипела, грибы начали пригорать, от чего и пошёл дым. По предварительным данным, смерть мужчины наступила от отравления угарным газом», — отмечает портал.

В обстоятельствах гибели новокузнечанина теперь разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91505.html

http://charliealpha.ch/wp-content/uploads/2015/12/stove-fire-min.jpg

Житель Новокузнецка, уснув и забыв на плите в своей квартире кастрюлю с грибами, погиб от отравления угарным газом.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбасским полицейским отправили на Кавказ подарки ко Дню шахтёра

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Житель Новокузнецка задохнулся, забыв на плите кастрюлю с грибами

VSЁ42
VSЁ42

В Новокузнецке прошло авиашоу, посвященное Дню Воздушного флота России

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Две иномарки столкнулись в ДТП на проспекте Ленина в Кемерове

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове автомобиль врезался в мотоцикл

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке подожгли Volkswagen Touareg

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить