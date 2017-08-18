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Пьяная компания пострадала в перевернувшейся на крышу «девятке» в Берёзовском

Опубликовано , 85 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © Управление Росгвардии по Кемеровской области

Три человека пострадали в ДТП в городе Берёзовский, где рядом с АЗС перевернулся и встал на крышу автомобиль ВАЗ-2109.

Двое из них попали в больницу с травмами головы, сообщили «МедиаКузбассу» в областном управлении Росгвардии.

Инцидент произошёл сегодня ночью около автозаправочной станции на улице Пионерской.

На кнопку тревожной сигнализации нажала оператор заправки, на глазах которой произошло ДТП.

На охраняемый объект выдвинулась группа задержания в составе сержантов полиции Сергея Бургарта и Ильи Кемерова. Прибывшие по сигналу бойцы Росгвардии обнаружили рядом с заправкой перевёрнутый автомобиль марки ВАЗ. Стражи правопорядка вызвали к месту происшествия бригаду медиков и приступили к оказанию помощи пострадавшим.

В легковушке находились трое молодых людей. Водитель и один из пассажиров были в бессознательном состоянии.

«Сержанты Росгвардии аккуратно извлекли пострадавших из перевёрнутого автомобиля и переместили на безопасное расстояние. До приезда медиков водителю и пассажиру, получившие травмы головы, бойцы Росгвардии наложили стерильные повязки», — рассказали в ведомстве.

Прибывшая к месту бригада скорой помощи госпитализировала двух 25-летних жителей Берёзовского с многочисленными травмами головы.

Третий участник ДТП отделался небольшими ушибами.

По его словам, после выпитого спиртного на дне рождения друга, они решили покататься по ночному городу. Водитель не справился с управлением и слетел с дороги в кювет, после чего от удара автомобиль выбросило обратно на проезжую часть, где он перевернулся на крышу.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91515.html

Управление Росгвардии по Кемеровской области

Три человека пострадали в ДТП в городе Берёзовский, где рядом с АЗС перевернулся и встал на крышу автомобиль ВАЗ-2109.

 

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