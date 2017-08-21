Пожарные спасли из горящего дома пожилого жителя Промышленновского района

При пожаре в частном жилом доме в деревне Васьково едва не погиб 80-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, пожар произошёл в воскресенье днём в частном жилом доме на улице Украинская. Об этом в оперативную службу МЧС России сообщили соседи.

На момент прибытия подразделений пожарной охраны, веранда дома горела открытым пламенем.

«Мужчине 1937 года рождения, который находился в одной из комнат дома и не мог самостоятельно покинуть помещение, требовалась помощь спасателей», — отметили в ведомстве.

Пожарные оперативно проникли в дом через окно, вынесли пенсионера на свежий воздух и передали врачам «скорой помощи».

В считанные минуты пожар был ликвидирован. По предварительной версии, причиной произошедшего стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.