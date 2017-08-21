Пожарные спасли из горящего дома пожилого жителя Промышленновского района

Последние новости:
Экс-чиновник получил условный срок за премирование самого себя
В Кузбассе стартовал третий этап акции «Вода – безопасная территория»
Кемеровчанин получил срок за двойное ограбление магазина
Кузбасские полицейские на Кавказе получат посылки с подарками к Дню шахтёра
В Кремле опровергли уход Амана Тулеева с поста губернатора
При пожаре в частном жилом доме в деревне Васьково едва не погиб 80-летний мужчина.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, пожар произошёл в воскресенье днём в частном жилом доме на улице Украинская. Об этом в оперативную службу МЧС России сообщили соседи.
На момент прибытия подразделений пожарной охраны, веранда дома горела открытым пламенем.
«Мужчине 1937 года рождения, который находился в одной из комнат дома и не мог самостоятельно покинуть помещение, требовалась помощь спасателей», — отметили в ведомстве.
Пожарные оперативно проникли в дом через окно, вынесли пенсионера на свежий воздух и передали врачам «скорой помощи».
В считанные минуты пожар был ликвидирован. По предварительной версии, причиной произошедшего стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
При пожаре в частном жилом доме в деревне Васьково едва не погиб 80-летний мужчина.