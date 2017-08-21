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Кемеровчанин получил срок за двойное ограбление магазина

Опубликовано , 70 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © 31tv.ru

Рудничный районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор безработному 25-летнему местному жителю, который дважды ограбил один и тот же магазин.

Ему инкриминировалось совершение двух преступлений, предусмотренных статьёй 161 УК РФ «Грабеж», сообщает пресс-служба областного главка МВД.

В мае в полицию обратился представитель одного из супермаркетов. По его словам, неизвестный с разницей в несколько дней похитил из торгового зала две бутылки алкоголя общей стоимостью более 1,1 тыс. рублей.

В обоих случаях работники магазина пытались задержать злоумышленника, но ему удалось скрыться.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний горожанин, который отбывал наказание в виде условного лишения свободы за совершённое ранее аналогичное преступление», — уточнили в полиции.

Похититель стал фигурантом ещё одного уголовного дела.

Суд, изучив собранные материалы, признал его виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Рудничный районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор безработному 25-летнему местному жителю, который дважды ограбил один и тот же магазин.

 

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