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Экс-чиновник получил условный срок за премирование самого себя

Опубликовано , 67 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © saltday.ru

Суд вынес приговор бывшему чиновнику из администрации Промышленновского района за присвоение бюджетных денежных средств.

Как сообщает областное следственное управление СК РФ, 49-летний осужденный работал начальником управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального района.

«С 2015 по 2016 год осужденный в нарушение положения о премировании руководителей, без согласования с работодателем — главой района — выписывал себе премии. Таким образом, чиновник присвоил из бюджета порядка 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Преступную деятельность выявили сотрудники областного управления ФСБ.

Со следствием обвиняемый сотрудничал, полностью возместил ущерб.

В итоге он признан виновным в присвоении или растрате в крупном размере. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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http://saltday.ru/assets/images/news/2017/03/31/1460717467_law.jpg

Суд вынес приговор бывшему чиновнику из администрации Промышленновского района за присвоение бюджетных денежных средств.

 

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