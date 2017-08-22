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Водитель автомобиля, который сделал «сальто», скрылся с места ДТП

Опубликовано , 50 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © j.sibdepo.ru

Сейчас правоохранители разыскивают предполагаемого виновника аварии.

21 августа в 14:50 в Прокопьевске на улице Шишкина произошло ДТП, в результате которого автомобиль сделал «сальто». Видео момента аварии опубликовали в Сети.

«Я видел эту машину за час до аварии на пр. Строителей. Водитель быстро ехал с оторванным передним бампером, который «волочился» по асфальту. Когда я остановился и поинтересовался, нужна ли помощь, водитель вышел из машины и ушёл во двор», – пояснил Сибдепо автор ролика.

Как рассказали онлайн-журналу в отделе пропаганды Госавтоинспекции Кузбасса, устроивший аварию водитель скрылся с места происшествия.

«По предварительным данным, мужчина, управляя Mazda Demio, наехал на препятствие, после этого – на Toyota Scion, и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП был причинён материальный ущерб, никто не пострадал», – сообщил собеседник издания.

Как установили правоохранители, ранее машину Mazda Demio похитили в Прокопьевском районе. Также сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что в этот же день в Прокопьевске злоумышленник совершил ещё одну аварию с материальным ущербом и скрылся. Сейчас правоохранители разыскивают его.

ГИБДД призывает водителей соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Также автомобилистов просят отказаться от резких, необдуманных манёвров на дороге.

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http://j.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/08/Prk2.jpg?x98359

Сейчас правоохранители разыскивают предполагаемого виновника аварии.

 

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