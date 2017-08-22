Двух кемеровчанок оштрафовали за хулиганство на борту самолёта

В Кузбассе две авиапассажирки подверглись административному штрафу за нецензурную брань на борту самолёта.

Об инциденте «МедиаКузбассу» сообщила представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД России Елена Щербинина.

«К сотрудникам транспортной полиции обратился пассажир, прибывший рейсом Санкт-Петербург-Кемерово, который сообщил, что во время пути две его попутчицы доставляли неудобство ему и другим пассажирам», — рассказала представитель транспортной полиции.

Молодые кемеровчанки громко разговаривали, смеялись, постоянно перемещались по салону. Девушкам неоднократно делали замечания, сначала они игнорировали просьбы попутчиков, а затем разразились нецензурной бранью.

Обеих нарушительниц проводили в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту, где в отношении них были составлены протоколы за мелкое хулиганство.

Суд приговорил каждую из них к штрафу в размере 700 рублей.