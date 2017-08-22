Двух кемеровчанок оштрафовали за хулиганство на борту самолёта

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В Кузбассе две авиапассажирки подверглись административному штрафу за нецензурную брань на борту самолёта.
Об инциденте «МедиаКузбассу» сообщила представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД России Елена Щербинина.
«К сотрудникам транспортной полиции обратился пассажир, прибывший рейсом Санкт-Петербург-Кемерово, который сообщил, что во время пути две его попутчицы доставляли неудобство ему и другим пассажирам», — рассказала представитель транспортной полиции.
Молодые кемеровчанки громко разговаривали, смеялись, постоянно перемещались по салону. Девушкам неоднократно делали замечания, сначала они игнорировали просьбы попутчиков, а затем разразились нецензурной бранью.
Обеих нарушительниц проводили в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту, где в отношении них были составлены протоколы за мелкое хулиганство.
Суд приговорил каждую из них к штрафу в размере 700 рублей.
В Кузбассе две авиапассажирки подверглись административному штрафу за нецензурную брань на борту самолёта.