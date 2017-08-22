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Легковая иномарка и автобус с пассажирами столкнулись под Новокузнецком

Опубликовано , 60 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © dnpr.com.ua

В Новокузнецком районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 08:00 на Ильинском шоссе вблизи автобусной остановки «Село Бедарево».

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, там столкнулись автомобиль Renault Logan и автобус МАЗ.

На место ДТП незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Новокузнецкому району.

Полицейскими предварительно установлено, что водитель иномарки, двигаясь со стороны Новоильинского района в сторону Центрального района, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом.

В результате ДТП 56-летний водитель Renault Logan скончался на месте. В автобусе на момент автоаварии находилось около 25 пассажиров, никто из них травм не получил.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП и степень вины каждого из участников. В качестве одной из причин случившегося рассматривается плохое самочувствие водителя Renault», — отметили в ведомстве.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91577.html

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В Новокузнецком районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля.

 

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