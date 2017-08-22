Газеты и интернет
Радио
13°C, слегка облачно
Войти на сайт

Полиция отобрала у жителя Мариинска запасённую на зиму марихуану

Опубликовано , 81 просмотр
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © 100secretov.ru

В Мариинске полицейские изъяли у местного жителя около 6 килограммов марихуаны, которую он заготовил для себя «про запас».

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков районного отдела МВД, проводя оперативно-розыскные мероприятия в рамках операции «Мак», получили информацию о том, что местный житель хранит дома марихуану.

При проверке данные сведения подтвердились, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Во время обыска в доме горожанина полицейские обнаружили в доме и надворных постройках несколько тайников. Здесь в пакетах хранилась высушенная конопля.

Хозяин жилища пояснил, что сам является наркозависимым и заготовил наркотикосодержащую траву в начале августа, чтобы обеспечить себя марихуаной на всю зиму.

«У подозреваемого было изъято пять пакетов с коноплей общей массой более 6 килограммов. В настоящее время изъятое вещество направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Кемеровской области», — рассказали в ведомстве.

По результатам исследования будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет десять лет лишения свободы», — напомнили в полиции.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91594.html

https://100secretov.ru/wp-content/uploads/2017/07/img_59693161069c7.png

В Мариинске полицейские изъяли у местного жителя около 6 килограммов марихуаны, которую он заготовил для себя «про запас».

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

Депутат Госдумы предложил столицей России сделать Новокузнецк

glavufa.ru
glavufa.ru

В Новокузнецке по вине нетрезвого водителя иномарки перевернулся «ПАЗ»

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе задержали нелегала, находящегося в федеральном розыске

РИА Новости
РИА Новости

Тулеев провел первое рабочее совещание после операции

Сибдепо
Сибдепо

В Кемерове на турнире выберут чемпиона по вращению спиннера

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Двое погибли в ДТП автоцистерны с двумя иномарками в Кузбассе

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить