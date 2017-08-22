Полиция отобрала у жителя Мариинска запасённую на зиму марихуану

В Мариинске полицейские изъяли у местного жителя около 6 килограммов марихуаны, которую он заготовил для себя «про запас».

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков районного отдела МВД, проводя оперативно-розыскные мероприятия в рамках операции «Мак», получили информацию о том, что местный житель хранит дома марихуану.

При проверке данные сведения подтвердились, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Во время обыска в доме горожанина полицейские обнаружили в доме и надворных постройках несколько тайников. Здесь в пакетах хранилась высушенная конопля.

Хозяин жилища пояснил, что сам является наркозависимым и заготовил наркотикосодержащую траву в начале августа, чтобы обеспечить себя марихуаной на всю зиму.

«У подозреваемого было изъято пять пакетов с коноплей общей массой более 6 килограммов. В настоящее время изъятое вещество направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Кемеровской области», — рассказали в ведомстве.

По результатам исследования будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет десять лет лишения свободы», — напомнили в полиции.