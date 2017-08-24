Кемеровчанке пришлось вызывать спасателей из-за шалости младших братьев

Два маленьких брата решили пошутить над старшей сестрой: закрыли дверь на щеколду, а открыть её самостоятельно не смогли.

Освободили сорванцов кемеровские спасатели через балкон соседа.

Как сообщает пресс-служба городской службы спасения, инцидент произошёл в одном из домов по улице Институтская.

Спасателей вызвала старшая сестра, которая сообщила, что в квартире одни остались два её братика. Старшему – четыре года, младшему недавно исполнился год.

«По словам девушки, она уложила братьев спать, а сама решила сходить в магазин. Закрыла дверь, а когда вернулась, открыть её не смогла. За дверью бегали сорванцы, самый старший из братьев сказал, что закрыл дверь на щеколду», — рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место спасатели сначала пытались открыть дверь, используя специальные инструменты. В это время на площадке появился сосед, который предложил попробовать залезть в квартиру через его балкон.

При помощи альпинистского снаряжения спасатель проник в квартиру и открыл дверь.

«Медицинская помощь детям не понадобилась», — уточнили в службе спасения.