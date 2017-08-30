Громкая музыка диджея негативно действовала на пищеварение кузбассовцев

Суд на 30 суток приостановил эксплуатацию опасного музыкального оборудования.

Громкая музыка диджея негативно действовала на пищеварение жителей Мариинска. К такому выводу пришли эксперты, после того, как в проверили музыкальное оборудование в одном из летних кафе города.

«Лабораторные исследования показали, что техника действительно превышает гигиенические нормативы. Это создает угрозу здоровью населения, а именно: повышенный уровень шума негативно действует на слуховой аппарат, способствует расстройствам сердечно-сосудистой и нервной систем, пищеварительного тракта, гипертонической болезни», – рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

После экспертизы сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд. Последний признал владельца заведения виновным в административном правонарушении. В итоге суд на 30 суток приостановил эксплуатацию опасного музыкального оборудования.