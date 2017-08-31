В Кемерове разбирают скейт-парк, где травмировался 10-летний ребёнок

Мальчик перелетел через руль самоката и ударился лицом об асфальт.

В Кемерове рядом со стадионом «Химик» начали разбирать скейт-парк, где 28 августа пострадал 10-летний ребёнок. Об этом Сибдепо рассказал очевидец Александр Логов. По его словам, за четыре года существования этой площадки, ни разу никакого демонтажа не проводилось, и, как следствие, только на его глазах скорая забирала как минимум трёх детей.

«Столько лет туда ходим и каждый год одно и то же: приходит зима, и снег заваливает скейт-парк. Стадион ещё со своего участка всё вычищает и туда скидывает. Весной всё тает, высыхает, и дети опять бегут туда. Ни разу не видел, чтобы что-то ремонтировали. Только сами дети подкрашивали иногда», — поделился с Сибдепо Александр Логов.

Ранее Сибдепо сообщал, что Следственный комитет России по Кемеровской области начал проверку после публикации информации в СМИ о травмировании 10-летнего мальчика в этом скейт-парке.

«В рамках проверки будет установлен собственник конструкции, лицо, ответственное за надлежащее содержание, а также в технически исправном ли состоянии находилась конструкция, соответствует ли она требованиям безопасности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Администрация стадиона «Химик» рассказала онлайн-журналу, что скейт-парк они разбирают каждый год — это сезонное мероприятие. Также проводится и его ремонт за счёт средств, которые выделяет стадион.

«Ежегодно парк демонтируется на зимнее хранение. В связи с более быстрым износом (украли настил, был случай поджога фанеры), в этом году мы решили убрать его раньше обычного. К началу мая отремонтированный, окрашенный парк мы выставим обратно», — рассказала Сибдепо директор стадиона «Химик» Лариса Тельманова.

По её словам, делать ремонт к зиме нецелесообразно, поэтому руководство стадиона приняло именно такое решение.