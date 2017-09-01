«Боулинг» шарами от экскаватора вдохновил кузбассовца на кражу

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Житель Берёзовского вдохновился идеей о краже металлических шаров (или противовесов) у экскаватора, которые стабилизируют машину при эксплуатации. Однако его задержали транспортные полицейские.
Мужчина за месяц вытащил более 11 тонн контргруза, сообщили в УТ МВД по Кемеровской области. Он признался, что идею хищения позаимствовал у подростков, которые играли в «боулинг» найденными где-то такими шарами. Поэтому с помощью газового резака электрослесарь проделал отверстия в экскаваторе и украл контргруз.
После задержания мужчина признался, что у него шесть детей. Заработка не хватало, поэтому он решился на преступление. Это случилось ещё в октябре прошлого года. Суд приговорил злоумышленника к 120 часам обязательных работ.
Однако недавно транспортные полицейские снова обнаружили в пункте приёма металлолома металлические шары. Оказалось, их принёс тот же электрослесарь. Он сказал, что часть похищенного спрятал и сбыл его после отбывания наказания. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.
Житель Берёзовского вдохновился идеей о краже металлических шаров (или противовесов) у экскаватора, которые стабилизируют машину при эксплуатации.