Газеты и интернет
Радио
14°C, ясно
Войти на сайт

«Боулинг» шарами от экскаватора вдохновил кузбассовца на кражу

Опубликовано , 55 просмотров
Автор текста Кристина Фёдорова, Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © pbs.twimg.com

Житель Берёзовского вдохновился идеей о краже металлических шаров (или противовесов) у экскаватора, которые стабилизируют машину при эксплуатации. Однако его задержали транспортные полицейские.

Мужчина за месяц вытащил более 11 тонн контргруза, сообщили в УТ МВД по Кемеровской области. Он признался, что идею хищения позаимствовал у подростков, которые играли в «боулинг» найденными где-то такими шарами. Поэтому с помощью газового резака электрослесарь проделал отверстия в экскаваторе и украл контргруз.

После задержания мужчина признался, что у него шесть детей. Заработка не хватало, поэтому он решился на преступление. Это случилось ещё в октябре прошлого года. Суд приговорил злоумышленника к 120 часам обязательных работ.

Однако недавно транспортные полицейские снова обнаружили в пункте приёма металлолома металлические шары. Оказалось, их принёс тот же электрослесарь. Он сказал, что часть похищенного спрятал и сбыл его после отбывания наказания. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91729.html

https://pbs.twimg.com/media/CuEGRPeWIAA9pkM.jpg

Житель Берёзовского вдохновился идеей о краже металлических шаров (или противовесов) у экскаватора, которые стабилизируют машину при эксплуатации.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Схема дорожного движения изменится на одной из улиц Новокузнецка

Сибдепо
Сибдепо

В первой половине 2017 года доходы кузбассовцев достигли 20 765 рублей

VSЁ42
VSЁ42

Водитель из Киселевска собрал штрафов на 80 часов обязательных работ

news.newnn.ru
news.newnn.ru

В Кузбассе вдвое чаще стали подделывать деньги

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

36 тысяч первоклассников пошли в школу 1 сентября в Кузбассе

VSЁ42
VSЁ42

Бойцы Росгвардии освободили 5-ых заложников в Кемерове

Происшествия

Сентябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
23
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить