«Боулинг» шарами от экскаватора вдохновил кузбассовца на кражу

Житель Берёзовского вдохновился идеей о краже металлических шаров (или противовесов) у экскаватора, которые стабилизируют машину при эксплуатации. Однако его задержали транспортные полицейские.

Мужчина за месяц вытащил более 11 тонн контргруза, сообщили в УТ МВД по Кемеровской области. Он признался, что идею хищения позаимствовал у подростков, которые играли в «боулинг» найденными где-то такими шарами. Поэтому с помощью газового резака электрослесарь проделал отверстия в экскаваторе и украл контргруз.

После задержания мужчина признался, что у него шесть детей. Заработка не хватало, поэтому он решился на преступление. Это случилось ещё в октябре прошлого года. Суд приговорил злоумышленника к 120 часам обязательных работ.

Однако недавно транспортные полицейские снова обнаружили в пункте приёма металлолома металлические шары. Оказалось, их принёс тот же электрослесарь. Он сказал, что часть похищенного спрятал и сбыл его после отбывания наказания. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.