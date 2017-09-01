Полиция ищет свидетелей перестрелки на ФПК в Кемерове

В ходе вооружённого конфликта пострадал парень, сейчас он находится в реанимации.

В Кемерове накануне вечером в полицию поступил сигнал о перестрелке возле автобусной остановки на проспекте Молодёжном. По указанному адресу незамедлительно отправились стражи порядка, где обнаружили 25-летнего кемеровчанина с огнестрельными ранениями.

«Сейчас 25-летний пострадавший находится в реанимации городской больницы с черепно-мозговой травмой. Все обстоятельства произошедшего выясняются, ведётся поиск злоумышленника. Предварительно установлено, что ранения потерпевшему причинены из травматического пистолета», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Стражи порядка уже решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Всех, кому что-либо известно о конфликте, просят позвонить по телефону в Кемерове: 8 (3842) 56-76-48. Анонимность гарантируется.