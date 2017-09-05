В Кузбассе пенсионер на велосипеде угодил в аварию

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В Калтане накануне случилось ДТП с участием пожилого велосипедиста.
Авария произошла в районе дома № 9 по улице Базарной.
По предварительным данным, женщина за рулём LADA Kalina наехала на велосипедиста, который на перекрёстке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении.
В результате происшествия пострадал 83-летний мужчина.
Отметим, что с начала 2017 года в Кузбассе случилось 1 751 ДТП. В них пострадали 2 299 человек, а погибли — 165, в том числе 12 детей.
По вине пьяных автомобилистов произошло 150 аварий.
В Калтане накануне случилось ДТП с участием пожилого велосипедиста.