Газеты и интернет
Радио
6°C, ясно
Войти на сайт

В Кузбассе пенсионер на велосипеде угодил в аварию

Опубликовано , 82 просмотра
Автор текста Кристина Фёдорова, Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © gazeta.a42.ru

В Калтане накануне случилось ДТП с участием пожилого велосипедиста.

Авария произошла в районе дома № 9 по улице Базарной.

По предварительным данным, женщина за рулём LADA Kalina наехала на велосипедиста, который на перекрёстке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении.

В результате происшествия пострадал 83-летний мужчина.

Отметим, что с начала 2017 года в Кузбассе случилось 1 751 ДТП. В них пострадали 2 299 человек, а погибли — 165, в том числе 12 детей.

По вине пьяных автомобилистов произошло 150 аварий.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91745.html

http://gazeta.a42.ru/uploads/7e6/7e69d8d0-91f1-11e7-80b8-b1004b8b4538.jpg

В Калтане накануне случилось ДТП с участием пожилого велосипедиста.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

У кузбасской банды изъяли шесть килограммов наркотиков

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Кемеровчанин решил «проучить» 15-летнюю девушку и надругался над ней

news.newnn.ru
news.newnn.ru

Новокузнечанин расколол табурет о голову родной сестры

kuzbass-today.ru
kuzbass-today.ru

Муниципальное предприятие в Кузбассе уклонялось от налогов и сборов

VSЁ42
VSЁ42

Кузбасскому водителю ограничили свободу из-за сломанной маршрутки

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбассовец обматерил полицейских и не желал успокаиваться

Происшествия

Сентябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45
6
78910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить