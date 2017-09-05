В Кузбассе пенсионер на велосипеде угодил в аварию

В Калтане накануне случилось ДТП с участием пожилого велосипедиста.

Авария произошла в районе дома № 9 по улице Базарной.

По предварительным данным, женщина за рулём LADA Kalina наехала на велосипедиста, который на перекрёстке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении.

В результате происшествия пострадал 83-летний мужчина.

Отметим, что с начала 2017 года в Кузбассе случилось 1 751 ДТП. В них пострадали 2 299 человек, а погибли — 165, в том числе 12 детей.

По вине пьяных автомобилистов произошло 150 аварий.