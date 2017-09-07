Ещё одна турфирма в Кузбассе обманула своих клиентов

Желающие отдохнуть потеряли несколько миллионов рублей.

В Прокопьевске в полицию обратились более 30 клиентов турфирмы, офис которой находится в Рудничном районе города. Они рассказали, что оплатили путёвки, однако так и не смогли отдохнуть – директор компании перестал отвечать на звонки.

«По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Осведомлённый источник пояснил онлайн-журналу, что речь идёт о турфирме «Солнечный рай». По предварительным данным, желающие отдохнуть потеряли несколько миллионов рублей.

Ранее Сибдепо сообщал, что аналогичные случаи произошли с турфирмами в Анжеро-Судженске и Кемерове.