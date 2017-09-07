Ещё одна турфирма в Кузбассе обманула своих клиентов

Последние новости:
В Шерегеше выпал первый снег. Курорт готовится к сезону
Власти Кузбасса ответили на предложение запретить показ «Матильды»
На подготовку к зимнему сезону выделят дополнительно 530 миллионов рублей
На празднике кедровой шишки кузбассовцы смогут выиграть путёвку в санаторий
Мнение экспертов: Почему в Кузбассе может вырасти стоимость ОСАГО
Желающие отдохнуть потеряли несколько миллионов рублей.
В Прокопьевске в полицию обратились более 30 клиентов турфирмы, офис которой находится в Рудничном районе города. Они рассказали, что оплатили путёвки, однако так и не смогли отдохнуть – директор компании перестал отвечать на звонки.
«По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Осведомлённый источник пояснил онлайн-журналу, что речь идёт о турфирме «Солнечный рай». По предварительным данным, желающие отдохнуть потеряли несколько миллионов рублей.
Ранее Сибдепо сообщал, что аналогичные случаи произошли с турфирмами в Анжеро-Судженске и Кемерове.
Желающие отдохнуть потеряли несколько миллионов рублей.