Водитель Subaru заснул за рулём и совершил смертельное ДТП

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ДТП произошло накануне около полуночи на 43-м километре автодороги «Обход Новокузнецка» в районе села Елань в Новокузнецком районе.
Автомобиль Subaru Impreza протаранил дорожное ограждение. В результате автоаварии погибла 44-летняя пассажирка иномарки, жительница Междуреченска.
Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, предварительно установлено, что 53-летний водитель иномарки в утомлённом состоянии уснул за рулём, потерял контроль за автомобилем и в результате совершил столкновение с дорожным ограждением.
«Автомобилист был освидетельствован на состояние опьянения, результат отрицательный», — сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ДТП произошло накануне около полуночи на 43-м километре автодороги «Обход Новокузнецка» в районе села Елань в Новокузнецком районе.