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Водитель Subaru заснул за рулём и совершил смертельное ДТП

Опубликовано , 135 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © vedomosti-ua.com

ДТП произошло накануне около полуночи на 43-м километре автодороги «Обход Новокузнецка» в районе села Елань в Новокузнецком районе.

Автомобиль Subaru Impreza протаранил дорожное ограждение. В результате автоаварии погибла 44-летняя пассажирка иномарки, жительница Междуреченска.

Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, предварительно установлено, что 53-летний водитель иномарки в утомлённом состоянии уснул за рулём, потерял контроль за автомобилем и в результате совершил столкновение с дорожным ограждением.

«Автомобилист был освидетельствован на состояние опьянения, результат отрицательный», — сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ДТП произошло накануне около полуночи на 43-м километре автодороги «Обход Новокузнецка» в районе села Елань в Новокузнецком районе.

 

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