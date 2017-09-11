ГИБДД запустила в Кемерове двухнедельную операцию «Пешеход»

Кемеровская Госавтоинспекция проводит в городе профилактические мероприятия, чтобы дополнительно проинформировать участников дорожного движения о правилах поведения на пешеходных переходах.

Операция будет проходить с 11 по 24 сентября, сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе ГИБДД областного центра.

По данным дорожной полиции, за последние восемь месяцев на дорогах города зафиксировано 128 случаев наезда автотранспорта на пешеходов, шесть из которых погибли. Остальные получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших — семь детей.

В основном, как отмечают в ГИБДД, дорожно-транспортные происшествия произошли по вине самих пешеходов.

«Они переходили проезжую часть в неустановленных для этого местах и вне пешеходного перехода, игнорировали сигналы светофоров, находились на дороге без цели её перехода или шли вдоль проезжей части при наличии тротуара», — уточнили в ведомстве.

Также пострадавшие, не убедившись в собственной безопасности, внезапно появлялись на проезжей части из-за припаркованного на обочине транспортного средства.

На период операции сотрудники ГИБДД будут дополнительно патрулировать места наиболее сложных пересечений транспортных и пешеходных потоков и контролировать улично-дорожную сеть в темное время суток.

«В осенний период из-за погодных условий резко снижается видимость на дорогах. Кемеровская Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными на дорогах», — добавили в пресс-службе.