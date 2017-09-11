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Кемеровчане не смогли попасть домой из-за заснувшего сына

Опубликовано , 79 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemrescue.ru

Крепкий сон ребёнка оставил родителей за дверью, попасть в квартиру им помогли кемеровские спасатели.

В службу спасения позвонили обеспокоенные родственники, которые не могли достучаться и дозвониться до семилетнего сына, сообщает пресс-служба ведомства.

По их словам, мальчик остался дома один, а супруги решили поехать в магазин. Вернувшись, ключом дверь открыть не смогли, она оказалась заперта изнутри на щеколду.

Спасатели вскрыли входную дверь при помощи специального инструмента. Когда все зашли в квартиру, то увидели крепко спящего мальчика на диване, а рядом стоял включённый телевизор.

«Всего за прошедшую неделю кемеровские спасатели выезжали на 111 обращений от горожан. За неделю удалось спасти пять человек», — уточнили в службе спасения.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91857.html

http://www.kemrescue.ru/images/stories/smi/001.jpg

Крепкий сон ребёнка оставил родителей за дверью, попасть в квартиру им помогли кемеровские спасатели.

 

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