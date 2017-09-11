Газеты и интернет
Радио
13°C, облачно
Войти на сайт

В Кемерове полицейские поймали с поличным карманника-рецидивиста

Опубликовано , 66 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © tsn24.ru

Сотрудники городского управления МВД задержали с поличным ранее судимого 32-летнего местного жителя, который при посадке в трамвай похитил кошелёк с деньгами у пожилого пассажира.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что этот мужчина совершает карманные кражи.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого с поличным после того, как при посадке в трамвай он похитил кошелёк с деньгами у 85-летнего пассажира. Сумма причинённого ущерба составила около 3 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Пенсионер узнал о том, что стал жертвой злоумышленника, только от сотрудников полиции, которые вернули ему похищенное имущество.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили причастность задержанного ещё к одной краже. Несколькими днями ранее он похитил мобильный телефон стоимостью более 30 тыс. рублей из кармана одежды посетительницы одного из городских заведений общественного питания.

Задержанный стал фигурантом двух уголовных дел по статье «Кража», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. На время следствия мужчина заключён под стражу.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91864.html

http://www.tsn24.ru/wp-content/uploads/2017/01/d802613fa348f8b11f9a0a9a34a6524000b4a367_900.jpg

Сотрудники городского управления МВД задержали с поличным ранее судимого 32-летнего местного жителя, который при посадке в трамвай похитил кошелёк с деньгами у пожилого пассажира.

 

Яндекс.Новости

evo-rus.com
evo-rus.com

Кемерово: из окна третьего этажа выпал 30-летний мужчина

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе бездомный украл лоток с серебром из церковной лавки

kuzbass-today.ru
kuzbass-today.ru

Синоптики: на неделе в Кузбассе ожидаются дожди и мокрый снег

kuzbassmayak.ru
kuzbassmayak.ru

Житель Белова нашёл в реке гранату времен Первой мировой войны

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Отопительный сезон первым в Кузбассе стартовал в Прокопьевском районе

VSЁ42
VSЁ42

Кузбасские студенты получили компенсацию оплаты квартир

Происшествия

Сентябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11
121314151617
18192021222324
252627282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить