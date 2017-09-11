В Кемерове полицейские поймали с поличным карманника-рецидивиста

Сотрудники городского управления МВД задержали с поличным ранее судимого 32-летнего местного жителя, который при посадке в трамвай похитил кошелёк с деньгами у пожилого пассажира.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что этот мужчина совершает карманные кражи.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого с поличным после того, как при посадке в трамвай он похитил кошелёк с деньгами у 85-летнего пассажира. Сумма причинённого ущерба составила около 3 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Пенсионер узнал о том, что стал жертвой злоумышленника, только от сотрудников полиции, которые вернули ему похищенное имущество.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили причастность задержанного ещё к одной краже. Несколькими днями ранее он похитил мобильный телефон стоимостью более 30 тыс. рублей из кармана одежды посетительницы одного из городских заведений общественного питания.

Задержанный стал фигурантом двух уголовных дел по статье «Кража», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. На время следствия мужчина заключён под стражу.