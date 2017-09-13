Газеты и интернет
Радио
7°C, слабый дождь
Войти на сайт

У кемеровского предпринимателя за долги арестовали Range Rover

Опубликовано , 102 просмотра
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © pbs.twimg.com

В Кемерове арестовали Range Rover местного предпринимателя, который является совладельцем одного из популярных ночных клубов города.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

На днях сотрудники управления приехали в Центральный район Кемерова по адресу, где находится автомобиль должника.

Мужчина избегал судебных приставов с 2014 года, его долг перевалил за полтора миллиона рублей.

«Такую сумму он задолжал компании, у которой брал дорогостоящее оборудование для бизнеса. Прежние попытки застать автомобиль в Кемерове не увенчались успехом — долгое время нарушитель находился в других городах страны», — пояснили в ведомстве.

До этого приставы уже пытались наложить арест на автомобиль Range Rover, но должник сбежал с исполнительного действия: притворился, что ему плохо, а потом, когда подъехал эвакуатор, сел за руль своего авто и уехал по газону в неизвестном направлении.

«В этот раз на должника, зная его «привычки», сотрудники управления сразу надели наручники. Автомобиль увезли на ответственное хранение для последующей реализации с целью погашения долга», — добавили в УФССП.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91895.html

https://pbs.twimg.com/media/DJhhOVCXoAA0zly.jpg

В Кемерове арестовали Range Rover местного предпринимателя, который является совладельцем одного из популярных ночных клубов города.

 

Яндекс.Новости

yamal-region.tv
yamal-region.tv

Зима близко. В Новом Уренгое выпал первый снег

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе женщина погибла под колёсами буксируемого ПАЗа

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

У кемеровского блогера Nemagia провели обыск в квартире

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Уровень осадков в Кемерове за ночь превысил декадную норму

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Водитель Audi A6 спровоцировал смертельное ДТП на кузбасской трассе

Сибдепо
Сибдепо

Кузбассовцы задолжали за ЖКУ более 3,7 млрд рублей

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить