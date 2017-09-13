У кемеровского предпринимателя за долги арестовали Range Rover

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В Кемерове арестовали Range Rover местного предпринимателя, который является совладельцем одного из популярных ночных клубов города.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).
На днях сотрудники управления приехали в Центральный район Кемерова по адресу, где находится автомобиль должника.
Мужчина избегал судебных приставов с 2014 года, его долг перевалил за полтора миллиона рублей.
«Такую сумму он задолжал компании, у которой брал дорогостоящее оборудование для бизнеса. Прежние попытки застать автомобиль в Кемерове не увенчались успехом — долгое время нарушитель находился в других городах страны», — пояснили в ведомстве.
До этого приставы уже пытались наложить арест на автомобиль Range Rover, но должник сбежал с исполнительного действия: притворился, что ему плохо, а потом, когда подъехал эвакуатор, сел за руль своего авто и уехал по газону в неизвестном направлении.
«В этот раз на должника, зная его «привычки», сотрудники управления сразу надели наручники. Автомобиль увезли на ответственное хранение для последующей реализации с целью погашения долга», — добавили в УФССП.
В Кемерове арестовали Range Rover местного предпринимателя, который является совладельцем одного из популярных ночных клубов города.