В Кемеровском районе спасатели вывели из леса заблудившегося грибника

Спасатели и кинологи областного поискового аварийно-спасательного отряда провели две поисковые операции в лесном массиве в районе деревни Осиновка.

Первым за помощью к спасателям обратился мужчина, который заблудился в поисках грибного места и по неосторожности получил травму ноги, переходя через ручей.

«Искать выход из леса самостоятельно он не мог. У мужчины с собой был сотовый телефон. Вызвать помощь удалось оперативно. Спасатели, получив примерные ориентиры, быстро нашли заблудившегося грибника, вывели из леса и доставили его до города», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

Возвращаясь на базу, спасатели вновь получили тревожный сигнал. На этот раз помощь требовалась двум кемеровчанкам.

Пожилые женщины отправились за грибами в район той же деревни Осиновка и заблудились где-то вблизи садового общества «Строитель».

По мобильному телефону вызвали спасателей, которые сразу приступили к обследованию лесного массива. Не дойдя несколько километров до указанного места, сотрудники спасательной службы получили сообщение, что потерявшимся удалось самостоятельно выйти к автодороге, где их ожидали родственники. В медицинской помощи женщины не нуждались.

В грибной сезон число потерявшихся в лесу людей резко возрастает: только за прошедшие выходные дни спасатели вывели из леса 11 грибников.

Спасатели рекомендуют всем любителям сбора даров леса соблюдать основные правила безопасного поведения в лесу, иметь при себе компас, нож, спички, завёрнутые в полиэтиленовый мешок, дождевик, продукты питания, ёмкость с водой, одежду ярких цветов, и главное — заряженный мобильный телефон для связи с родственниками и спасательной службой.

«Для ориентирования в лесной зоне необходимо помнить, что солнце утром всегда расположено на востоке, в полдень — на юге, вечером — на западе. В ненастный день можно ориентироваться по деревьям (мох на стволах деревьев растет с северной стороны)», — напомнили в МЧС.

При возникновении экстренной ситуации звоните спасателям по номеру «101».