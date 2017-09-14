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Экс-банкиршу судят в Ленинске-Кузнецком за хищение более миллиона у клиентов

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Автор текста Сергей Ершов

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Фото © gdb.rferl.org

В Кемеровской области будут судить 35-летнюю бывшую сотрудницу банка по обвинению в хищении со счетов клиентов более 1,1 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, женщине предъявлено обвинение по статье «Кража в особо крупном размере».

Делом занимались следователь и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

Экс-сотрудница, используя своё служебное положение, при помощи мобильного сервиса обслуживания клиентов, незаконно подключённого к нескольким счетам, похищала денежные средства их владельцев.

«Общая сумма причиненного ущерба составила более 1,1 миллиона рублей. Эту сумму обвиняемая похитила за восемь дней. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до десяти лет лишения свободы.

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В Кемеровской области будут судить 35-летнюю бывшую сотрудницу банка по обвинению в хищении со счетов клиентов более 1,1 млн рублей.

 

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