Сбытчицы фальшивых банкнот получили по 3,5 года колонии

Беловский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух ранее судимых жительниц Кемерова 23 и 64 лет.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, они обвинялись в совершении преступления по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Фигуранток данного дела полицейские задержали с поличным, когда те пытались сбыть поддельную банкноту номиналом 5 тыс. рублей в одном из магазинов посёлка Грамотеино.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Беловский» провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате полицейские изъяли в торговых точках города Белово и ближайших поселков еще 11 фальшивок», — рассказали в ведомстве.

Также собраны доказательства причастности обвиняемых к совершению аналогичных преступлений на территории Крапивинского района и Анжеро-Судженска.

В общей сложности за неделю подельницы сбыли на территории Кузбасса 16 фальшивых 5-тысячных купюр.

Как выяснили полицейские, женщины посещали мелкие магазины и павильоны, покупали дешёвые товары и рассчитывались за них поддельными денежными средствами. Полученную сдачу делили между собой.

«Фигурантки полностью признали свою вину. Суд приговорил каждую из сбытчиц фальшивок к трём годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — отметили в ГУ МВД.

Приговора ожидает ещё одна обвиняемая, уголовное дело в отношении которой было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения.