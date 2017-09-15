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СМИ: начались задержания подражателей телефонным террористам

Опубликовано , 110 просмотров
Автор текста Наталья Савченко, Газета Кемерова

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Фото © image.newsru.com

Задержаны первые подозреваемые по уголовным делам, связанным с анонимными звонками о «минировании» школ, ТЦ, университетов и других объектов по всей России. Ими оказались несколько подражателей, они сообщали о минированиях уже после того, как узнали о массовых эвакуациях.

Подражателей удалось вычислить, потому что они пользовались обычными телефонами, в отличие от организаторов массовой телефонной атаки. Среди задержанных 17-летний житель Волоколамска, он «заминировал» Дворец спорта.

«Есть вероятность, что оперативники вышли на людей, которые подключились к распространению угроз о минировании мест большого скопления людей из хулиганских соображений», — заявил источник РБК в ФСБ.

Исполнители телефонной атаки используют IP-телефонию, что обеспечивает анонимность звонка. Существуют две версии источника атаки. По одной из них, она идёт с территории Украины, по другой — за массовым телефонным терроризмом стоят причастные к ИГ (организация, запрещённая в России) лица.

Как писала «Газета Кемерова», из-за звонков о бомбах эвакуировали более 130 000 россиян.

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https://image.newsru.com/v2/01/2017/09/5/59be7d02a06a285bcd13ba6e294c4697.jpg

Задержаны первые подозреваемые по уголовным делам, связанным с анонимными звонками о «минировании» школ, ТЦ, университетов и других объектов по всей России. Ими оказались несколько подражателей, они сообщали о минированиях уже после того, как узнали о массовых эвакуациях.

 

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