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На дорогах Кемерова за выходные поймали 24 пьяных водителя

Опубликовано , 76 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © tomsk.ru

По итогам рейдов в выходные дни сотрудники Кемеровской Госавтоинспекции поймали более двадцати нетрезвых водителей.

Проверки проходили по всему городу с пятницы и завершились сегодня утром, сообщили «МедиаКузбассу» в отделении пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД.

«Из 24 правонарушителей шестеро отказались проходить медосвидетельствование. Им грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет», — уточнили в ведомстве.

Уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит девяти нарушителям.

Как уточнили в Госавтоинспекции, наказание по статье 264. 1 УК РФ предусматривает лишение водительских прав до трёх лет, штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, лишение свободы до двух лет.

ГИБДД просит горожан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Звоните по телефону 52-29-65, с мобильного телефона 112 или 02. По каждому обращению будут приняты незамедлительные меры», — добавили в автоинспекции.

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По итогам рейдов в выходные дни сотрудники Кемеровской Госавтоинспекции поймали более двадцати нетрезвых водителей.

 

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