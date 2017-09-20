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Более 40 должников поймали среди пассажиров на вокзале и в аэропорту Кемерова

Опубликовано , 70 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © Кузбасское ЛУ МВД России

Кузбасские транспортные полицейские подвели итоги операции «Должник», которая проходила в течение десяти дней.

Об итогах мероприятия «МедиаКузбассу» рассказала представитель пресс-службы Кузбасского линейного управления МВД России Елена Щербинина.

Транспортная полиция совместно с сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов работали с гражданами, имеющими задолженности по оплате административных штрафов.

Должников посещали по месту жительства, мобильные группы работали с пассажиропотоком на Кемеровском железнодорожном вокзале и в Международном аэропорту «Алексей Леонов».

Стражам порядка удалось выявить 41 нарушителя. Все они имели неоплаченные штрафы за нарушение антиалкогольного законодательства, закона о курении, мелкое хулиганство и переход железнодорожных путей в неустановленных местах.

«По результатам операции 15 человек добровольно погасили задолженности, остальные были наказаны по статье 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания», — уточнила представитель ведомства.

При этом 13 должников получили дополнительные штрафы в размере от 500 до тысячи рублей, пятеро получили от двух до трёх суток административного ареста, ещё восемь человек были приговорены к обязательным общественным работам общей длительностью 240 часов.

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Кузбасское ЛУ МВД России

Кузбасские транспортные полицейские подвели итоги операции «Должник», которая проходила в течение десяти дней.

 

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