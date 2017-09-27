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В Кузбассе в 2017 году от укусов животных пострадали более 6 тысяч человек

Опубликовано , 72 просмотра
Автор текста Анастасия Прокудина, Сибдепо

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Фото © i.sibdepo.ru

40 человек из них пострадали от животных с диагнозом «бешенство».

28 сентября в России отмечают Всемирный день борьбы с бешенством. В связи с этим в Управлении Роспотребнадзора рассказали о ситуации в Кузбассе. По данным ведомства, за восемь месяцев 2017 года в больницы и поликлиники обратились 6 044 человека, которые пострадали от укуса животных. При этом 40 человек из них были укушены, поцарапаны и ослюнявлены животными с лабораторно установленным диагнозом «бешенство».

Отмечается, что на территориях Алтайского края и Новосибирской области сформировались стойкие природные очаги бешенства, которые связаны с заболеваниями диких плотоядных хищников. С 2012 по 2016 года ветеринарной службой подтверждено бешенство 26 диких, бродячих и домашних животных в Кемерове, Мысках, Топках, Беловском, Яйском, Тисульском и других районах. Стоит заметить, что чаще всего бешенством были заражены лисицы и собаки.

«Ежегодно в Кузбассе за антирабической помощью обращается свыше 8 тысяч человек, пострадавших от укусов животных. Из них три тысячи – пострадавшие от укусов бродячих животных и более 100 человек – дикими», — сообщают в ведомстве.

Напомним, бешенство – инфекционное вирусное заболевание, которое передается другим животным и людям при тесном контакте со слюной инфицированных животных – при укусах и царапинах. Заболевание абсолютно смертельно, но существуют эффективные лекарственные средства, которые могут спасти жизнь при своевременной помощи.

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40 человек из них пострадали от животных с диагнозом «бешенство».

 

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